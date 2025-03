Bolognatoday.it - Bus a idrogeno. Un impianto di rifornimento sarà in via Battindarno e la scelta fa infuriare gli autisti

Leggi su Bolognatoday.it

Non sono ancora entrati in servizio ma sono già nell’occhio del ciclone i nuovi autobus a"Urbino". Presentati ufficialmente in piazza Maggiore il 10 febbraio scorso, i nuovi veicoli sono prodotti dalla polacca Solaris e finanziati con fondi Pnrr. Da programma di Tper entreranno in.