Secoloditalia.it - “Buon Ramadan” in arabo, l’ultimo show di Lepore. Bolognesi arrabbiati: aspettiamo gli auguri di Pasqua

Uno che sa di provocazione e va nella direzione opposta all’inclusione e all’integrazione, storico mantra delle sinistre. Parliamo dell’ultima mossa del sindaco di Bologna, Matteoche, in occasione del primo giorno di digiuno islamico, ha augurato pubblicamente su Instagram “a tutti” in lingua araba. Il sindaco di provata fede dem, noto alle cronache cittadini per la sua eccessiva benevolenza verso i centri sociali dell’ultrasinistra, ha postato un breve video in occasione dell’inizio della “Quaresima islamica”. “Salam aleikum a tutta la grande comunità musulmana della città metropolitana di Bologna”, sono le prime parole. A parte che non si registra lo stesso trasporto nei confronti del Natale cristiano, alla vigilia dello scorso 25 dicembre si è limitato a generici “a tutti i”, il primo cittadino sembra volere soffiar sul fuoco e acuire le distanze tra la minoranza islamica e la maggioranza italiana di religione cattolica.