Glieroidelcalcio.com - Buon compleanno Giuseppe Cardone: l’omaggio del Parma

E’ cresciuto nelle giovanili del Milan prima di fare esperienze con le maglie del Pavia, Leffe e Lucchese. Prima di tornare in rossonero veste la maglia del Bologna per due stagioni. Dal Diavolo alma prima di confermarsi in pianta stabile con la maglia dei Ducali gioca con Vicenza, Venezia e Piacenza. Con la squadra emiliana rimane per cinque stagioni prima di chiudere la carriera con Cesena e Modena. Lunedì 3 marzo è ildiche compie 51 anni. Il, sui social, gli ha dedicato un post con un suo gol segnato contro il Bologna. Eccodei Ducali:! #TimeMachine pic.twitter.com/sh8UPx0ywu— ????? ?????? ???? (@1913calcio) March 3, 2025Agli auguri della sua ex squadra si uniscono i nostri.