Romadailynews.it - Buon compleanno Claudia Del Pozzo, Silvana Migoni, Arianna Ciaberna…

Leggi su Romadailynews.it

DelCiaberna, Achille Occhetto, Gianni Alemanno, Bruno Bozzetto, Ettore Gotti Tedeschi, Oscar Tabarez, Isabella Bossi Fedrigotti, Teresa Petrangolini, Zico, Nitto Francesco Palma, Zbigniew Boniek, Francesco Paolantoni, Maurizio Compagnoni, Davide Carlo Caparini, Roberto Rao, Salvo Pogliese, Bryan Cristante.Oggi 3 marzo compiono gli anni:Del, avvocato;, giornalista;Ciaberna, manager; Elio Ciol, fotografo; Alcibiade Boratto, politico; Lino de Petrillo, ex calciatore, allenatore; Achille Occhetto, politico; Vittorio Bissi, ex calciatore Como, Verona, Pavia, allenatore; Bruno Bozzetto, animatore, fumettista, regista; Piero Meldini, scrittore, saggista; Rada Rassimov, attrice; Antonio Rosino, scacchista, dirigente; Enzo Bianchi, religioso, scrittore; Franco Rosati, ex calciatore Salernitana, Pescara.