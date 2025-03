Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Leverkusen vince lo scontro diretto con l'Eintracht. Il Bayern vola

Bologna, 3 marzo 2025 - Si delinea sempre più, con lo scorrere delle settimane, l'andamento della. Andato in archivio il turno numero 24, il Bayerresta l'unica possibile insidia al titolo contro unMonaco dominatore. I bavaresi hanno vinto anche questo week-end, in casa dello Stoccarda, e hanno così collezionato il loro successo numero 19 in campionato. Il club delle aspirine resta distante otto lunghezze, grazie alla vittoria ottenuta contro l'Francoforte, che dopo questo risultato perde definitivamente la scia delle prime due in classifica. Il riassunto della 24esima giornata Lotra BayeredFrancoforte era il match più atteso della 24^ giornata di. Un appuntamento che, se squadra di Xabi Alonso avesse fallito, avrebbe rappresentato un viatico probabilmente determinante per la corsa al titolo delMonaco.