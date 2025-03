Bullizzati | Lautaro-Thuram batosta Inter

Leggi su Sportface.it

Lo scontro diretto tra Napoli eha restituito l’esito che tutti i tifosi speravano di non vedere. Un pareggio che di fatto non ha accontentato nessuno, soprattutto dopo il passo falso dell’Atalanta in casa con il Venezia. Inzaghi e Conte stanno vivendo due moment diversi, con l’allenatore dei partenopei che non riesce più a vincere: ormai sono 5 le gare consecutive senza conquistare i 3 punti per gli uomini di Castel Volturno. La sconfitta contro il Como aveva lasciato presagire per il peggio, ma a ben vedere il Napoli è ancora presente e lo ha dimostrato nell’ultimo scontro diretto contro i nerazzurri.Inzaghi, nonostante sia ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, risulta ancora in difficoltà con le grandi e, particolarmente in questa stagione, a scontri diretti non sta messa poi così bene.