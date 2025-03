Fanpage.it - Bugno: “Bisogna punire gli organizzatori non i ciclisti”. Detto, fatto: l’UCI multa un motociclista

Dopo le scene surreali viste al traguardo della prima tappa della Vuelta Ao Algarve dei ciclisti che hanno sbagliato il rettilineo d'arrivo, vanificando la vittoria di Filippo Ganna, anche in Francia all'Ardèche Classic si è ripetuto il medesimo errore. Ma con un epilogo differente: invece dei ciclisti l'UCI ha punito l'organizzazione. Come aveva suggerito lo stesso Gianni: "Quanto accaduto in Spagna mi trova in disaccordo, i corridori non hanno tutte le colpe"