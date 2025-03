Calciomercato.it - Bufera Milan, non c’è pace: “Conceicao cacciato”

Ilcontinua nella propria spirale negativa. I rossoneri crollano anche contro la Lazio e le critiche per l’operato di Conceiçao si moltiplicano Momento più nero che rosso per ilche perde ancora rimediando il terzo 2-1 a sfavore di fila. Ko contro la Lazio per Gimenez e soci che confermano un trend negativo dal quale la squadra fa fatica a riemergere.Sergio(LaPresse) – calciomercato.itDopo l’eliminazione prematura dalla Champions le cose sono precipitate per ilche è finito al tappeto per tre volte consecutive in campionato per mano di Torino, Bologna (nel recupero) e Lazio. Un periodo horror per la squadra di un sempre più criticato Sergio Conceiçao. Il rigore di ieri trasformato da Pedro in pieno recupero è infatti solo la punta dell’iceberg di una crisi di gioco e risultati che prosegue senza soluzione di continuità.