Oasport.it - Brignone sempre più vicina alla Coppa del Mondo. A Kvitfjell l’allungo forse decisivo, ma la sfida non è ancora finita

Tre su tre. Il duello per ladelgenerale tra Federicae Lara Gut-Behrami ha vissuto ail suo momento. Il lungo fine settimana norvegese metteva in programma due discese ed un superG e la valdostana non ha mai sbagliato, allungando ulteriormente sulla rivale in classifica, prendendosi un vantaggio davvero molto importante anche in virtù delle gare che mancanofine della stagione.Uscendo dtappa dii punti di vantaggio disu Gut-Behrami sono ben 251, un aumento decisamente importante, visto che l’azzurra arrivava in Norvegia con un divario di 190 punti. Questa si presentava come il fine settimana della speranza per la svizzera, obbligata assolutamente a diminuire il distacco ed invece è andato tutto al contrario.Bisogna rimarcare che guardando solo ai risultati in stagione i 251 punti di vantaggio sembrano anche pochi, visto cheha vinto per otto volte, mentre Gut-Behrami ha un’unica affermazione.