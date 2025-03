Brignone | Portabandiera a Milano-Cortina? Ci penserò l’anno prossimo Tomba il migliore

Leggi su Sportface.it

Federicaha portato a termine un altro weekend da urlo a Kvitfjell, culminato con la vittoria del Super-G. Per la tigre valdostana si è trattata della 35esima vittoria in Coppa del mondo in carriera, nonché dell’80esimo podio. La leggenda Albertoè alla portata, lontano “solo” altri otto podi: “Raggiungerlo sarebbe qualcosa di incredibile. Lui ha fatto solo gigante e slalom e ha 50 vittorie, per me rimarrà sempre il, non dipenderà dai numeri”, ha spiegatoai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1.Il grande appuntamento è fissato per, quando si terranno le Olimpiadi invernali di2026. In quell’occasione, la campionessa azzurra potrebbe essere una delle: “Manca alla mia carriera sportiva provare un’emozione del genere.