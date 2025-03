Brignone | Io portabandiera a Milano-Cortina 2026? Una delle cose che manca alla mia carriera

Leggi su Ilfaroonline.it

La stella dello sci alpino femminile puntaCoppa del Mondo di SuperG e anche alle Olimpiadi di. E’ un momento speciale inper Federicache ha un sogno straordinario.Come riporta l’Ansa – La candidatura è nei fatti, e le ultime prestazioni della sciatrice azzurra non fanno altro che renderla sempre più attuale, soprattutto nei desiderata dell’interessata.Sebbene manchi circa un anno ai Giochi di casa e sebbene sia proprio la diretta interessata a giocare di rimessa (“Ne sarei onorata – dice – ma ci sono tanti altri campioni”), sono tanti i numeri dparte della campionessa nata ama valdostana d’adozione: otto vittorie stagionali in tre diverse discipline che portano a 35 i successi ine a 60 i podi in Coppa del mondo. Uno “stato di grazia”, come ha ammesso con sorpresa la compagna Sofia Goggia, che proietta lanell’olimpo dello sci.