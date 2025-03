Sport.quotidiano.net - Brianzoli sempre più ultimi. A Monza passa anche il Torino. Nesta: "Resto fino alla fine»

di Michael CuomoIl peso della partita era nient’altro che questo: un dentro o fuori da sfruttare per dare un segnale, per dire "ci siamo ancora", nonostante sarebbero stati comunque pochi a crederci davvero. Dubbio che nesi pone, perché in Brianzaildi Vanoli, confermando lo stato di buona salute: non vinceva in trasferta da dicembre in casa dell’Empoli, e non faceva due vittorie di fila daagosto. Ieri, a scardinare una tratticonvincente, ci hanno pensato gli elementi del mercato di gennaio, di un presidente ancora contestato: prima Elmas, poi Casadei, quest’ultimo sotto gli occhi attenti del ct Luciano Spalletti. Prestazione da candidatura per le prossime uscite. Che dire deldi, che questa volta esce dal campo con dignità, nonostante la sconfitta, in un clima appesantito da lenzuoli di contestazione esposti in Curva ("Solo noi onoriamo questa Serie A, la dignità ve la insegnano gli ultrà") e decibel al ribasso nonostante si giocasse in casa.