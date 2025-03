Borse europee in rialzo | difesa e auto trainano i mercati Milano +105%

Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: difesa e auto trainano i mercati, Milano +1,05%

Lein Europa viaggiano sui massimi di seduta grazie all'impennata dei titoli del settore dellae ildelle casemobilistiche dopo che la Ue ha deciso che avranno più tempo per adeguarsi al regolamento sulle emissioni di CO2.prende slancio e sale dell'1,05%, Francoforte supera i 23mila punti e guadagna il 2,3%, Parigi a +1,41% ritocca i suoi massimi da 10 mesi, Londra sale dello 0,8 per cento. A Piazza Affari Leonardo guadagna il 12%, Iveco il 9,4%, Buzzi il 2,2% e alzano la testa anche le banche. Unicredit sale del 2%, Mps dell'1,98 per cento. Restano in rosso i titoli dell'energia con Terna in calo dell'1,7%, Enel dell'1,4% e Snam dell'1,2 per cento.