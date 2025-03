Quifinanza.it - Borse di studio Inps 2025, scadenze, requisiti e modalità di domanda

L’ha lanciato un nuovo bando per lediuniversitarie, confermando il suo impegno nel supportare gli studenti con un sostegno concreto. Ogni anno, migliaia di giovani si trovano a dover fare i conti con le spese universitarie, tra tasse, affitti e materiali di.Questa iniziativa punta a rendere il percorso accademico più accessibile per chi ha diritto a un aiuto economico. Ledisono rivolte ai figli di dipendenti pubblici.Borsa di, quando presentare laLe domande devono essere presentate entro le 12:00 del 10 marzoattraverso il portale. Ogni borsa diammonta a 2.000 euro ed è assegnata sulla base deiindicati nel bando.Chi può partecipareQuesto concorso è riservato a una platea ben definita di studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:Figli o orfani di chi versa contributi nella Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;pensionati che appartengono alla Gestione Dipendenti Pubblici;figli o orfani di iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;studenti con un genitore affiliato al Fondo Ipost.