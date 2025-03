Borsa di Studio Carlo Mazzone Global Teacher Prize | via alla quarta edizione

Leggi su Ildenaro.it

Ladi”, rivolta agli studenti campani delle classi terminali della scuola superiore di secondo grado, giungesuanell’anno scolastico 2024/2025. Il bando relativo, con scadenza il 30 aprile 2025, è stato appena inviato a tutte le scuole interessate.Il professor, finalista Top 10 del(giornalisticamente noto come il “Nobel dei docenti”) e suo ambasciatore internazionale, ha istituito questa ìdigraziegenerosità del vincitore Ranjitsinh Disale che nel 2020 ha deciso di condividere il proprio premio con gli altri finalisti. Grazie a questi fondi, il docente sannita ha istituito un premio in denaro di 400 euro ciascuno, assegnato annualmente a 10 studentesse o studenti che si siano particolarmente distinti per il loro impegno in linea con i valori del