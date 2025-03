Ilgiorno.it - Boom di incidenti di volo in Lombardia, 5 casi in pochi giorni: perché precipitano ultraleggeri e girocotteri?

Milano – Nell’arco diinsi sono verificati cinquedi, con quattro velivoli precipitato al suolo. Due piloti sono morti. Il primo aveva 67 anni ed era alla guida di un girocottero – una sorta di mini-elicottero – quando nel pomeriggio del 2 marzo si è schiantato nei campi di Sannazzaro de’ Burgondi, non lontano dalla raffineria dell’Eni. La seconda vittima, di 58 anni, è precipitata con il suo aliante in Val Cavagna, non distante dal lago di Lugano, il 3 marzo. Appenafa, il 28 febbraio, un ultraleggero con a bordo l’imprenditore Alberto Porto e sua moglie si è schiantato non lontano dalle case di Cino, in Bassa Valtellina, ed è solo grazie alla competenza del pilota e ai paracaduti del veliche entrambi si sono salvati (anche se l’uomo rischia di perdere un occhio).