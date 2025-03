Thesocialpost.it - Boom dei titoli delle aziende produttrici di armi dopo le dichiarazioni dei leader europei sul riarmo: Leonardo +10%

La corsa agli armamenti accelera in Europaleanti Putin dei suoia Londra. E i mercati finanziari ne risentono immediatamente. Ledie sistemi di difesa registrano guadagni record, spinte dall’aumento della spesa militare deciso dai governi del continente.Leggi anche: Trump, la lettera di Luciana Littizzetto da Fazio: “Non voglio essere come te”Aumento degli investimenti e crescita in borsaIn prima linea tra i beneficiari c’è l’italiana, controllata al 30% dal Tesoro, che ha visto il proprio valore in borsa aumentare di oltre il 10% in un solo giorno, con una crescita del 107% nell’ultimo anno. Ancora più marcato il rialzo per la tedesca Rheinmetall, produttrice dei carri armati Leopard, che ha siglato un accordo conper sviluppare un nuovo modello: il titolo del gruppo ha segnato un +11%, portando il guadagno annuale al 160%.