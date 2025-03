Lettera43.it - Bonus psicologo 2025: quando fare domanda, requisiti e come funziona

Ilcontinua a suscitare qualche polemica a causa dei ritardi e delle difficoltà procedurali che hanno caratterizzato la gestione dei fondi. L’11 febbraio sono stati sbloccati i fondi necessari per rispondere a oltre 3 mila domande rimaste inevase nel 2024. Questi fondi vanno a completare l’importo inizialmente stanziato di 5 milioni, per un totale di 12 milioni di euro destinati a rispondere alle richieste di supporto psicologico. Nel frattempo, per il, si attende il decreto attuativo che darà il via al nuovo ciclo di richieste, con una cifra stanziata di 10 milioni di euro, equivalente a circa 6.300 voucher aggiuntivi. Questo decreto dovrebbe arrivare tra marzo e aprile. Vediamo intanto iper accedere al.Iper accedere alPsicoteraputa online (Getty Images).