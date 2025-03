Lettera43.it - Bonus famiglia 2025, tutte le agevolazioni pensate per i nuclei familiari

Nelsono in vigore numerosi, appena introdotti oppure confermati, ottenibili con e senza Isee, destinati alle famiglie con figli. Si tratta divolte a sostenere la genitorialità in un’Italia, dove fare figli è sempre più complicato dal punto di vista economico, come dimostra un’indagine dell’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, secondo cui il 43 per cento delle famiglie con minori ha difficoltà ad arrivare a fine mese senza intaccare risparmi o ricorrere a prestiti. Ecco leper i.Assegno unico e universale per i figli a caricoBambini all’asilo (Getty Images).L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.