Bonus bollette 2025, via libera al decreto: puoi ottenere sino a 500 euro

Con l’approvazione del nuovoè stata introdotta una nuova misura che permetterà alle famiglie diunda 500.Il Consiglio dei ministri, nella giornata di venerdì scorso, ha approvato illegge, ribattezzato come, che contiene le misure stabilite per aiutare famiglie e imprese a sostenere i costi per le utenze di energia elettrica, gas e acqua., viaala 500(Notizie.com)Nel testo è stato inserito un nuovo contributo che si aggiungerà ai cosiddettisociali, confermati per il. Grazie a questa misura, per la quale sono stati stanziati 3 miliardi di, dunque, le famiglie e le imprese potrannoun aiutoa 500per il pagamento delle. Ilin questione sarà valido per tre mesi, ma non sono ancora state definite le modalità per richiederlo.