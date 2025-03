Notizie.com - Bonus animali domestici: a quanto ammonta e come richiederlo

Anche durante il 2025, in molti potranno usufruire del, agevolazione che consente di ottenere un rimborso sulle spese effettuate. Numerosi ie le agevolazioni attive per l’anno in corso e rivolte alle famiglie con redditi bassi per cercare di aiutarle nelle spese quotidiane. Una di queste è rappresentata dal, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.: a(Notizie.com)La misura, finanziata con una dote pari a 750mila euro per il triennio 2024-2026 e con l’obiettivo di supportare i proprietari di, prevede una detrazione fiscale del 19% per specifiche spese veterinarie effettuate dal richiedente sino ad un massimo agevolabile di 550 euro all’anno. Vediamorichiedere ile quali sono le spese coperte.