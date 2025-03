Ilrestodelcarlino.it - Bolognina, un’altra svolta: la battaglia delle lapidi

Bologna, 3 marzo 2025 – Nuova ’’ in. Nel quartiere della città rossa per eccellenza, dove nel 1989 si annunciò la ‘’ che portò alla fine del Pci, è sparita, un po’ in sordina, la lapide che ricordava quella vicenda. Lapide inaugurata nel 2009 – a vent’anni dall’annuncio dell’ultimo segretario comunista Achille Occhetto che trasformò il Pci in Pds – dove si metteva in correlazione la ‘’ e lapartigiana del 1944. Oggi al suo posto c’è una nuova targa dove si ricorda uno degli episodi chiave della Resistenza, ma è stato cancellato ogni riferimento alladi Occhetto (annunciata, in effetti, durante la 45a commemorazione delladella). Come ricostruisce la testata online ‘Cantiere Bologna’, la lapide venne posta da Comune, Quartiere e Anpi nel 2009, in piazza dell’Unità, il cuore della, in occasione del ventennale, e poi sostituita nel 2022.