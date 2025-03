Sport.quotidiano.net - Bologna, profumo di Champions. Doppio Orso, Cagliari capovolto. Un’altra rimonta per restare lassù

Leggi su Sport.quotidiano.net

Alle grandi squadre spesso basta una fiammata per rovesciare il destino. E rassegnatevi: questoormai è una grande squadra. Chiedere al, che in otto minuti si vede rivoltare come un calzino dalla doppietta dilini. La quinta vittoria di fila al Dall’Ara certifica quello che il Milan aveva già palesato giovedì sera: i rossoblù valgono un posto in Europa. La quarta vittoria in, invece, spiega meglio il certificato: quel posto può essere anche e ancora in. Meno tre dalla Lazio quarta, ma con la Juventus che stasera con il Verona potrebbe tornare davanti, a più cinque. Cambia poco. A undici giornate dalla fine, con ancora trentatrè punti sul tavolo, ilpuò e deve sognare in grande. Perché? Perché i rossoblù hanno raggiunto una consapevolezza e una maturità enormi che permettono loro di non uscire mai da una partita.