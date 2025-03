Sport.quotidiano.net - Bologna, Castro e Dominguez convocati dall’Argentina

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 3 marzo 2025 – Le due stelline sudamericane delin nazionale. Santiagoe Benjamin Domiguez entrano nella lista dei 23 giocatori scelti dal ct dell’Argentina Scaloni per affrontare le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 che vedranno l’Albiceleste impegnata il 21 marzo contro l’Uruguay e il 25 marzo contro il Brasile. Per l’attaccante e l’esterno offensivo dei rossoblù si tratta della prima chiamata da parte della nazionale maggiore, una chiamata che arriva in un momento molto positivo per entrambi: anche se nell’ultimo impegno contro il Cagliari non hanno lasciato un segno tangibile sul match, nella sfida al Milanha fatto impazzire Jimenez mentreha lanciato la rimonta della squadra di Italiano, con un gol nell’area piccola da attaccante di razza.