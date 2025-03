Sport.quotidiano.net - BOLOGNA. 2

Leggi su Sport.quotidiano.net

Primo tempo 3’ Calabria si accentra, si porta il pallone sul sinistro e da fuori area indirizza un tiro che esce non lontano dal palo. 16’ Punizione di Lykogiannis, torre di Erlic, ma né Castro né Fabbian in scivolata riescono a depositare il pallone nella rete sguarnita. 22’ 0-1 GOL PICCOLI L’attaccante del Cagliari duetta con Augello e chiude lo scambio con un colpo di testa ravvicinato che non lascia scampo a Skorupski. 39’ Fiammata rossoblù: Fabbian si libera di Luperto e confeziona un tiro-cross su cui Castro in scivolata arriva in leggero ritardo: azione però viziata dal fallo di Fabbian. 43’ Calabria pesca intelligentemente Castro, che si gira bene, ma conclude con un tiro strozzato facilmente bloccato da Caprile. Secondo tempo 3’ 1-1 GOL ORSOLINI (rigore) Cambiaghi anticipa Felici in area e dopo il contatto va gambe all’aria: dal dischetto trasforma l’esterno d’attacco.