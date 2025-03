Lanazione.it - Bocconi con chiodi e spugne. Sos cani avvelenati da Gavinana all’Isolotto

Firenze, 3 marzo 2025 – Il colore, in genere, è giallo. Con varie tonalità. Difficilissimo notarle in autunno nei tappeti di foglie morte, più facile in primavera con l’erba fresca e verde. Sono pezzettini di comune spugna da cucina che qualche mente assassina imbeve di olio, frigge e butta nei giardini. Per l’olfatto finissimo deisono dei bocconcini all’apparenza appetitosi. Il fatto è che, una volta ingerite, questette arrivano allo stomaco dell’animale, si impregnano di succhi gastrici e si gonfiano creando occlusioni e, in breve, troppo spesso, anche la morte. L’ultima segnalazione, con tanto di foto, arriva dal parco delle Cascine. Non è la prima volta. Sulla sponda dell’Arno una donna giorni fa ha notato la ’strana’ spugna e l’ha postata sui social scatenando l’allarme.