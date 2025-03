Ilrestodelcarlino.it - Bloccati sull’Appennino, famiglia salvata

(Forlì-Cesena) Erano andati a fare un’escursioneromagnolo, nel parco delle foreste Casentinesi, insieme a due bambini, di otto e sei anni, ma al rientro, dopo avere sbagliato percorso, sono rimastisul sentiero interrotto da una grossa frana. Alla fine, per fortuna, sono stati portati in salvo dal Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna. È la disavventura a lieto fine capitata a unaspagnola (ma residente in Germania), in questi giorni in vacanza in Romagna. La– due adulti e due bambini – stava facendo un’escursione sul sentiero 407, diretta alla cascata dell’Acquacheta. Durante il ritorno, però, hanno preso un sentiero diverso, il 409, senza accorgersi della segnalazione imposta dal Parco e dal Comune, probabilmente a causa della scarsa visibilità della cartellonistica e della difficoltà di comprensione della lingua italiana.