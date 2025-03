Monrealelive.it - Blitz della polizia a Monreale: stop a serata danzante abusiva

Leggi su Monrealelive.it

Un’operazione sotto copertura degli agenti del commissariato Porta Nuova ha portato alla luce unaillegale in un locale di, con circa 200 partecipanti. Gli agenti, fingendosi clienti, hanno accertato lo svolgimento dell’evento non autorizzato. Sequestro convalidato dal GIP Il locale è risultato privolicenza necessaria per organizzare serate danzanti, rilasciata dal .(live.it)