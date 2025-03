Agi.it - Blitz dei carabinieri nel catanese per spaccio di droga ed estorsioni, 18 arresti

Leggi su Agi.it

AGI -antimafia in provincia di Catania. In azione sin dall'alba oltre 200a Randazzo e Milano per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare del gip etneo nei confronti di 18 persone accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico e detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso e con la finalità di agevolare il clan di riferimento. L'indagine, culminata nell'operazione "Saracena", condotta dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo e coordinate dalla Dda di Catania, hanno fatto luce sulle attività della cosca legata alla famiglia dei Mazzei, individuandone gli elementi di vertice attivi a Bronte, Maniace, Maletto e nelle zone limitrofe. È emerso un vasto giro diai danni di imprenditori locali, un fiorente traffico di stupefacenti e una attività di controllo esercitata nell'area di influenza del clan.