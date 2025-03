Lettera43.it - Bitcoin, Trump torna a parlare di riserva strategica e la cripto risale

Nuovo balzo in avanti deldopo il crollo di febbraio. Lavaluta ha infatti superato i 94 mila dollari di valore per unità lunedì 3 marzo, registrando un rialzo del 20 per cento dopo i minimi toccati il 28 del mese precedente, in cui era scesa addirittura fino a 78 mila dollari. Un’inversione di tendenza dovuta all’annuncio da parte del presidente americano Donalddella creazione di una «nazionale» divalute che comprenderà anche Ether, Xrp, il token Sol di Solana e Ada di Cardano. «Mi assicurerò di rendere l’America la capitale mondiale delle crypto», ha affermato il tycoon su Truth Social, ribadendo un concetto già espresso nella campagna per le presidenziali. Il capo della Casa Bianca ospiterà il primo White House Crypto Summit venerdì 7 marzo, durante il quale potrebbe svelare ulteriori dettagli sull’iniziativa.