Quotidiano.net - Bitcoin sulle montagne russe: riserve strategiche e balene fanno impazzire il mercato

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 3 marzo 2025 – Da cripto a creepto, nel senso di inquietante (come cantavano i Radiohead in ‘Creep’), potrebbe essere un attimo. Negli ultimi sei mesi il valore dei, la criptovaluta più famosa, e delle altre ‘monete’ digitali ha oscillato paurosamente, spinto dagli annunci a raffica di Donald Trump. In campagna elettorale, il prezzo è lentamente salito, nella speranza di una vittoria del tycoon, sostenuto dalla lobby cripto. Tra il 5 novembre 2024 e il 19 gennaio del 2025, dopo il successo alle urne, c’è stata l’esplosione: unè passato da 62mila a oltre 100mila dollari. Una striscia positiva alimentata dall’annuncio da parte del presidente Usa, ancora prima di insediarsi, di voler creare una riserva strategica (simile a quella del petrolio) di questi asset digitali.