Ilrestodelcarlino.it - "Bisogna tutelare il verde pubblico in città". Le proposte di Capodaglio al Comune

Nel settembre scorso, Benigno, cittadino particolarmente attento alla cura del, ha inviato una lettera aldi Recanati proponendo alcune misure concrete per la manutenzione e il decoro degli alberi.ha avanzato una serie di, fra le quali un censimento completo delle piante presenti sul territorio comunale, con un focus particolare sugli alberi secolari. Secondo, sarebbe fondamentale disporre di un elenco dettagliato delle piante, corredato di informazioni come specie, età, caratteristiche e posizione. Inoltre, suggerisce di identificare il nominativo dei giardinieri o dei proprietari privati che si occupano della manutenzione degli spazi verdi.propone anche la creazione di un gruppo di volontari esperti di botanica e giardinaggio, che possa supportare i professionisti del settore, come agronomi e giardinieri, nella gestione e cura del