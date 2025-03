Dilei.it - Biofilia, che cos’è e perché ci fa bene passeggiare nella natura

Siamo immersi in un mondo di connessioni. Ogni giorno ci colleghiamo attraverso lo smartphone, il tablet o il PC virtualmente. O magari parliamo con le persone, interagiamo con la realtà, ci informiamo. Ma c’è un’interazione di cui forse non ci rendiamo conto, o meglio la percepiamo quando ci troviamo immersipace di un parco o all’interno di un bosco. E ci fa starin questi casi entriamo nel mondo della, ovvero creiamo una vera e propria connessione con lache ci circonda.I vantaggi per il cervello, evitando di portare le mani a smartphone e simili e liberando il cervello dai pensieri, rappresenta un salvacondotto per la salute di corpo e mente. Lo dimostra una ricerca coordinata da Amy McDonnell e David Strayer dell’Università dello Utah, apparsa qualche tempo fa su Scientific Reports.