Bimbo rischia di soffocare con una caramella | salvato da un volontario

Piumazzo (Modena), 3 marzo 2025 – Le golose caramelle lanciate dai carri di carnevale sono davvero irresistibili, soprattutto per i più piccoli. E infatti, ilne ha subito scartata una per mangiarla. Pochi attimi, una corsa di troppo e laè finita nella trachea, ostruendo le vie respiratore e impedendo al bambino di respirare. Attimi di panico, genitori in preda all’ansia, corri corri generale. Poi spunta un eroe per caso (che tanto per caso non è) e la situazione si risolve grazie a una manovra di Heimlich ben praticata: la giornata è ancora di festa, anzi lo è ancora di più. E’ successo ieri a Piumazzo, nel Modenese, proprio durante la sfilata dei carri nell’ultima domenica di carnevale. E l’eroe del giorno è certamente Massimo Frascà, presidente locale di Anppe, l’Associazione degli agenti di Polizia penitenziaria in pensione.