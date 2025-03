Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Il conto alla rovescia sta per finire. Messi alle spalle i Mondiali di Lenzerheide (Svizzera), ladelditorna in scena e lo farà nei prossimi giorni sulle nevi di(Cechia). Undi gare impegnativo, importante per andare a definire meglio le classifiche del massimo circuito internazionale.Tutto inizierà con la 10 km Sprint maschile giovedì 6 marzo, seguita dal medesimo format al femminile nel giorno successivo. Sabato 8 marzo sarà il giorno dei due inseguimenti: gli uomini partiranno alle 14.55, mentre le donne alle 17.40. A chiusura del cerchio, domenica 9 marzo, le staffette uomini e donne completeranno lo schedule ceco.In casa Italia si spera di avere dei riscontri un po’ diversi da quelli nella rassegna iridata. Il Bel Paese ha potuto fregiarsi solo dell’argento di Tommaso Giacomel nella 20 km Individuale.