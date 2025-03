Oasport.it - Biathlon, azzurrini senza medaglie nelle mass start 60 dei Mondiali giovanili

Giornata dedicata alle60 sia per quanto concerne la categoria youth che per quel che riguarda quella junior ai2025 di, in corso ad Oestersund, in Svezia, dove quest’oggi l’Italia non raccogliené nel settore femminile né nel comparto maschile.Nella 9 km60 youth femminile oro alla transalpina Louise Roguet, con due errori, prima in 27’39?1, precedendo la tedesca Lena Siegmund, seconda con 19/20 al tiro, a 8?8, e la ceca Ilona Plechachova, terza con tre bersagli mancati, a 9?2. In casa Italia si piazza nona Carlotta Gautero con tre errori, chiudendo a 55?2. Nayeli Mariotti Cavagnet, con 5 bersagli mancati, è 20ma a 2’04?8, mentre Gaia Gondolo, con 18/20 al tiro, chiude 25 ma a 2’40?9, infine Denise Maestri, con 5 errori al poligono, termina 44ma a 4’42?5.