Biasin | Calo Inter? Non sono i cambi! Ecco cosa toglie equilibrio

La gara contro il Napoli ha evidenziato undi condizione dell’. Fabrizioprova a spiegare qual è il vero problema attuale della squadra di Simone Inzaghi.LUNGO PERIODO – Fabrizio, ospite di Radio Sportiva, analizza il momento della squadra di Simone Inzaghi: «L’prende tanti gol nell’ultimo quarto d’ora della partita. Credo che Inzaghi non faccia le sostituzioni perché voglia crearsi dei problemi, ma perché è obbligato a farle nell’ottica di voler arrivare in fondo a tutte le competizioni. Se avesse soltanto il campionato probabilmente ci sarebbero delle partite in cui eviterebbe anche di farle. Il fatto è che Inzaghi deve ragionare sempre sul lungo periodo, provando a pensare a ciò che capita nel corso delle settimane successive. Questaa voltee sostanza alla squadra.