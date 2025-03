Internews24.com - Bianchi sulla lotta scudetto: «Inter, Napoli o Atalanta? Vincerà chi riuscirà a fare quella cosa»

di RedazioneL’ex allenatore di, Ottavio, ha detto la suadi quest’anno in Serie A: le sue parolevistato da Tuttosport, Ottavioha detto la suache quest’anno coinvolge tre squadre allenate da lui stesso in carriera, ovvero– «chi avrà più continuità di risultati da qui alla fine della stagione. Ma, anche e soprattutto, chi avrà a disposizione i suoi campioni, senza quindi dover far fronte agli infortuni».IL RESPONSO DI– «Era una gara importante, ma non decisiva per lo, visto che manca ancora molto. La supremazia territoriale l’hanno avuta i padroni di casa, ma il match è terminato in pareggio, un risultato, se vogliamo, anche prevedibile.