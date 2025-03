Terzotemponapoli.com - Bianchi” Scudetto? Chi mostrerà maggiore regolarità”

Leggi su Terzotemponapoli.com

? Chi”Lottatra Inter, Napoli e Atalanta: le parole di Ottavio, triplo ex delle tre squadre che si stanno giocando la vetta della Serie A.Ottavio, ex allenatore di Inter, Napoli ed Atalanta, ha parlato a Tuttosport della Lottache vede coinvolte le sue tre ex squadre. Di seguito le sue parole.CHI VINCERÀ LO? – “Vincerà chi avrà più continuità di risultati da qui alla fine della stagione. Ma, anche e soprattutto, chi avrà a disposizione i suoi campioni, senza quindi dover far fronte agli infortuni”.CHE RESPONSO DÀ NAPOLI-INTER? – “Era una gara importante, ma non decisiva per lo, visto che manca ancora molto. La supremazia territoriale l’hanno avuta i padroni di casa, ma il match è terminato in pareggio, un risultato, se vogliamo, anche prevedibile.