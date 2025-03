Napolipiu.com - Bianchi analizza la corsa scudetto: “Vincerà chi avrà più continuità e meno infortuni”

la: “chipiù”">Intervistato da Tuttosport, l’ex tecnico di Atalanta, Napoli e Inter, Ottavio, ha offerto una panoramica sulla volata, sottolineando come laal titolo sia ancora apertissima e destinata a decidersi nei dettagli.“chipiùdi risultati da qui alla fine della stagione”, ha dichiarato. “Ma soprattutto chi riuscirà a schierare i propri giocatori migliori senza dover far fronte a troppi”.Napoli-Inter e l’occasione mancata dell’AtalantaSecondo, l’1-1 tra Napoli e Inter non ha cambiato radicalmente gli equilibri del campionato: “Era una gara importante, ma non decisiva. La supremazia territoriale l’hanno avuta i padroni di casa, ma il match si è chiuso con un pari, un risultato prevedibile tra due delle migliori squadre del campionato.