Bettolle dice addio al suo 'Lelù'. Con lui capitale delle corse in bici

Sinalunga (Siena), 3 marzo 2025 – “Grazie per averci fatto divertire”, “una persona speciale”, “impossibile dimenticarti”, “un pezzo di storia del ciclismo”. Questo il tenore dei messaggi che in questi giorni si sono moltiplicati per rendere omaggio e dare un ultimo saluto a Elio Neri, per tutti Lelù, una figura che ha fatto la storia dello sport ae del ciclismo in Valdichiana. Neri ci ha lasciati all’età di 90 anni ma resterà per sempre quello che ha “seminato”, ovvero la passione per lo sport, il valore dell’amicizia, l’attaccamento al territorio. Una vita per il ciclismo quella di “Lelù”, aveva 16 anni quando scoppiò l’amore per questo sport che non lo ha mai più abbandonato. Fu un bravo ciclista, aveva indossato la maglia della gloriosa Tempora, la squadra che nella sua storia si è legata a tanti campioni, da Idrio Bui, il più forte ciclista della Valdichiana che divenne poi gregario di Fausto Coppi, a Primo Volpi, senza dimenticare, ovviamente, una leggenda come Gino Bartali.