Juventusnews24.com - Bertolini a Sky: «Siamo convinti di poter fare la nostra partita. Punteremo su di lui per fare male alla Juventus»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ha parlato a Sky Sport nel pre-di Juve Verona: le dichiarazioni del vice allenatore dell’HellasAlberto, vice allenatore dell’Hellas, ha parlato a Sky Sport nel pre-di Juve Verona: le dichiarazioni sul match di Serie A.– «Ci arriviamo bene, con fiducia e sicurezza perché la vittoria ti dà tutto questo. È ovvio che nonancora salvi, la strada è lunga. Cipreparati bene,dila. Vogliamo dare continuità e portare a casa un risultato positivo. Come sta Tengstedt? È il nostro bomber, ha fatto 6 gol, lo recuperiamo dopo quattro partite di infortunio e non vediamo l’ora di metterlo in campo per vederloquello che sa, ovvero gol».Leggi sunews24.com