Juventusnews24.com - Bertolini a DAZN: «Oggi ci servono tutti questi fattori per portare casa un risultato positivo contro la Juve»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato così ai microfoni diprima diEmpoli: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriAlbertoha parlato ai microfoni dinel pre-partita diVerona: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «tante cose pervia un. Serve compattezza, serve mentalità, voglia di soffrire. Ci serve anche del cinismo e un pizzico di fortuna, perché giochiamo in uno stadio importanteuna squadra fortissima e quindi servirannoingredienti. Com’è essere a guidare il Verona al posto di Zanetti? Emozionante. Noi ce la mettiamo tutta per sostituire il mister, che è il nostro leader carismatico, ma cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare la squadra a fare del proprio meglio e, perché no,dei punti che sono vitali per noi».