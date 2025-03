Inter-news.it - Bergonzi su Napoli-Inter: «Mancano 2 gialli a Rrahmani!» Poi rigori

, ex arbitro, ha analizzatoin moviola. Non ravvisati due cartellinisacrosanti per, che avrebbero dunque portato ad un cartellino rosso per somma di ammonizioni al. Poi il suo pensiero anche sui due presunti. Cosìsu.ROSSI ENON DATI – Alla Domenica Sportiva si discute di. Mauroanalizza alcuni importanti episodi. Praticamente manca un rosso a, mentre a detta sua c’erano due: uno a favore dell’e uno per il. Questo il suo giudizio: «vento disu Thuram è sempre da ammonizione, pochi minuti dopo sempre Rrhamani su Barella e meritata un altro giallo. Doveri poteva fare meglio e poteva fare meglio anche nel contrasto Dumfries-McTominay.vento nettamente in ritardo dello scozzese su Dumfries, per me era calcio di rigore a favore dell’! Mani Dumfries? Tiro di Spinazzola, Dumfries colpisce il pallone.