Ilgiorno.it - Beppe Sala si auto-candida a unificatore dei moderati: “Serve un’alternativa (anche a Schlein). Unendo il centro arriviamo all’8%”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Dopo settimane di manovre e prove di scena,alla fine è sceso in campo nella politica nazionale. In un’intervista al Foglio, il sindaco di Milano si è proposto come figura unificatrice dei partiti di– Azione, Italia Viva e Più Europa – nell’idea di costruire un progetto politico moderato in grado di contrastare gli estremismi. “Se deve nascere una nuova forza moderata? Non ne ho dubbi. Deve nascere. Le due domande sono: quando e con che modalità”, ha detto a Claudio Cerasa. “Sul quando – ha aggiunto – non bisogna avere troppa fretta ma bisogna evitare che si arrivi tardi: penso sia il momento per iniziare a ragionare su questo punto”., d’altronde, ha già fatto i conti. “Ho visto recentemente un sondaggio Swg – spiega – secondo cui mettendo insieme Azione, Italia viva, Più Europa si arriva all’otto per cento.