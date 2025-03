Puntomagazine.it - Benevento, valorizzazione Piccolo Teatro Libertà e gemellaggio con Valona

Disco verde in Giunta per due iniziative culturali oltre che economiche che potrebbero aprire spunti interessanti, 28 febbraio 2025 – La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera con la quale si dà indirizzo al Consiglio comunale di avviare le attività finalizzate a formalizzare iltra il Comune di, in Albania e il Comune di. Il provvedimento origina da una nota con la quale il sindaco del Comune di, Ermal Dredha, ha avanzato la proposta di avviare rapporti di collaborazione istituzionale con il Comune diper lo sviluppo imprenditoriale del territorio e, reciprocamente, dei territori partner e punta allo sviluppo di relazioni istituzionali fruttuose, anche considerata la comune vocazione turistica delle due città, entrambe custodi di una storia millenaria, che può risultare particolarmente utile per interscambi di pratiche e conoscenze finalizzate all’incremento dei flussi turistici.