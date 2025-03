Puntomagazine.it - Benevento, mercoledì 5 marzo si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale

Il presidente Renato Parente ha convocato una seduta del Consiglio comunale in modalità mista per mercoledì 5 marzo 2025 con inizio alle ore 9:30 per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:· affidamento del servizio di gestione ordinaria e accertativa del canone unico patrimoniale e mercatale e della tassa sui rifiuti e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle entrate comunali diverse e di tutti i servizi connessi e complementari;· legge 23.12.1998 n. 448 – art. 31, comma 21. Accorpamento al demanio stradale di terreni di proprietà privata, utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente, da oltre venti anni, a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Olivola, e riconoscimento in proprietà di altre aree al Sig.