Belcanto streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

tv:la serie,Questa sera, lunedì 3 marzo 2025, su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie che si sviluppa nel cuore dell’Italia ottocentesca, ed esplora temi che vanno dalla passione per l’opera lirica ai drammi familiari e le ambizioni artistiche. La fictionda Carmine Elia vede nel cast attori molto noti al grande pubblico come Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio. Maintv e in? Ecco tutte le informazioni.In tvAppuntamento questa sera, lunedì 3 marzo 2025, alle ore 21.30 in prima visione su Rai 1.liveSe non siete a casa, potete seguire la serie insu Rai Play, che permette di seguire la serie on demand o inin qualsiasi momento.