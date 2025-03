Panorama.it - Belcanto, stasera in tv la seconda puntata della serie evento con Vittoria Puccini

Dopo il successo ottenuto dalla prima, seguita da 3.536.000 spettatori e un share del 20,7%, prosegue, lunedì 3 marzo 2025, lacon. Ambientata nel mondo dell'Opera di metà Ottocento, laè ricca di intrighi, tradimenti e passioni travolgenti. I due nuovi episodi andranno in onda alle 21.30 su Rai 1 e saranno disponibili in streaming su RaiPlay.Trama episodiandranno in onda due nuovi episodi:Nel primo episodio, dal titolo Don Giovanni, Crescenzi offre ad Antonia un'importante opportunità, ma a una condizione: che anche Carolina faccia partesua classe di canto, poiché il maestro è rimasto affascinato dal suo talento nascosto. Nel frattempo, Maria accetta di lavorare come domestica presso la nobile famiglia Bellerio pur di riuscire a pagare le lezioni per le sue due figlie.