Belcanto nuova puntata su Rai Uno | le anticipazioni di lunedì 3 marzo A che ora va in onda e quando finisce

Roma, 32025 – Tre milioni e mezzo di spettatori si sono sintonizzati su Rai Uno per assistere alla primadi “”, la fiction con Vittoria Puccini: un grande successo per la serie televisiva ambientata nel mondo della lirica. L’appuntamento èin prima serata su Rai Uno, alle 21.30, con la sec, in cui vedremo Vittoria Puccini e le figlie affrontare difficoltà e nuove sfide dopo l’arrivo nella città di Milano. Ecco qualche anticipazione. “”: secdiAmbientata nel mondo ottocentesco dell’opera lirica, “” segue il viaggio di tre donne alla ricerca del sogno di un sogno e di una vita migliore, che si dimostrerà una sfida non facile, tra tradimenti, invidie e difficoltà. Giunte a Milano dopo essere partite dalla città natale, Napoli, Maria (Vittoria Puccini) e le sue figlie Carolina e Antonia devono fare i conti con gli ostacoli connessi alla vita in una grande città, ma anche con segreti da sempre taciuti.